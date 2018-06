Tipp des Tages: Ehrliche Offenbarung einer Opern-Diva

Der Anblick der Diva im Blitzlichtgewitter, umringt von Fürsten und Staatspräsidenten – spricht diese Frau die Wahrheit, hatte sie wirklich Sehnsucht nach einem normalen Leben? Es sind Fragen wie diese, die man sich beim Schauen des Films "Maria by Callas" stellt. Tom Volfs Film schlachtet sein Forschungsobjekt nicht aus, er lässt den Weltstar vorwiegend selbst zu Wort kommen.

So entsteht ein seltener Fall: Die Callas hat diesen Film verdient, weil er ihren fantastischen Gesang zeigt und ihre eben nicht nur tragische Persönlichkeit. Mindestens zwei Männer haben ihr übel mitgespielt, ihr Gatte schleppte sie durch einen Scheidungsprozess, früher eine höchst unangenehme Angelegenheit. Und der Reeder Aristoteles Onassis heiratete lieber die glamouröse US-Präsidentenwitwe Jackie Kennedy als sich zu seiner Landsfrau zu bekennen. In all ihren Bekenntnissen wirkt die Callas niemals peinlich. Und Tom Volf zeigt erfreuliches Talent, die Schönheit mit der Wahrheit zu verbinden.

Zu sehen heute u.a. im Wiener Votivkino, im Garzer Filmzentrum im Rechbauerkino und im Cineplexx Salzburg City.

(bp/juwe)