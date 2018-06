Meine Lieblinge: Poetry-Slammerin Mieze Medusa empfiehlt Hip-Hop für Sprachliebhaber

Die Poetry-Slam-Künstlerin Mieze Medusa gibt Tipps zu Büchern, die nahe am Leben sind und Musik, die der Sprache ihren Platz einräumt.

Buch: Einfach von schwierigen Dingen erzählen

Am liebsten lese ich zurzeit die Erzählungen in "Alte Geschichten" von Elfriede Hammerl. Sie versteht es mit einfacher Sprache von Dingen zu erzählen, die eigentlich überhaupt nicht einfach sind. In einer Erzählung darin schreibt sie über ein Paar, zwei Intellektuelle ohne Kinder, die sich zwar mögen, aber gleichzeitig auch voller Neid sind. Ich habe für mich den Vorsatz gefasst: So möchte ich nie werden! Stefan Kutzenbergers "Friedinger" ist wahnsinnig nah am Leben. Es ist überraschend einfach, sich mit dem Ich-Erzähler zu identifizieren, der "ein Professor der Geisteswissenschaften und an sich selbst scheiternder Autor ist".

Musik: Lyrischer Hip-Hop als Hörspiel

Mir gefällt es, wenn in der Musik die Sprache über dem Beat steht. Beinahe wäre Lyric L an mir vorüber gegangen, aber dann habe ich ihr Album "UnequiVocaL" gehört. Das ist doch Wahnsinn, was diese Frau da macht! Fast könnte man die Musik schon als Hörspiel bezeichnen. Mich fasziniert Musik, die sich an die Lyrik heranwagt und gleichzeitig dem Hip-Hop treu bleibt. Ähnlich machen das auch Yasmo & die Klangkantine. Wir sind zwar gut befreundet, aber ganz ehrlich – auch wenn das nicht so wäre, dann wäre ich ein großer Fan. Sie erzählt mit so einem großen Willen Geschichten, dass ich gar nicht anders könnte.

Film & TV: Clowneske Frauen und neue Perspektiven

Die erste Staffel von "Marvel's Jessica Jones" wird immer großartig bleiben. Zurzeit sehe ich mir aber am liebsten "Dear White People" an, weil die Serie lustig und klug zugleich ist. In jeder Folge wird der View-Point neu definiert, immer erfährt man Dinge, die man schon weiß, aber immer aus einem anderen Blickwinkel. Mit "Unbreakable Kimmy Schmidt" brauchte ich eine Zeit lang um warm zu werden, dann war ich aber "hooked". Wie schön, wenn eine Frau einmal so herrlich clownesk spielen darf. Ich bin aber auch jederzeit bereit zuzugeben, dass ich mir alle Folgen von "Game of Thrones" angesehen habe.

Mieze Medusa Mieze Medusa arbeitet im Spannungsfeld von Prosa, Lyrik, Spoken Word & Rap und ist Pionierin der österreichischen Poetry-Slam-Szene. Ihr zweiter Roman "Mia Messer" war für den Alpha-Literaturpreis nominiert.

(ewa/juwe)