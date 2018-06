Popfest Wien: "Alte Helden" und neue Locations

Bereits zum neunten Mal wird am Wiener Karlsplatz gefeiert: Das Popfest Wien will auch heuer einen spannenden Querschnitt des heimischen Musikschaffens abseits des Radiomainstreams zeigen. Rund 60 Bands und Künstler werden von 26. bis 29. Juli am und rund um den Brunnen vor der Karlskirche zu sehen sein. Mit dabei sind u.a. Kreisky, Naked Lunch, Mavi Phoenix, EsRAP und Tony Wegas. Neue Locations und ein Stefan-Weber-Tribute sind ebenfalls geplant.

Der Eintritt zum Festival ist wie gewohnt gratis. Stadt und Sponsoren machen es möglich. Festivalkuratorin Katharina Seidler, die gemeinsam mit Nino Mandl alias Der Nino aus Wien die diesjährige Ausgabe organisiert, will "alte Helden und junge Coole" präsentieren.

Rock'n' Roll, Dancehall, Punk

Das eigt sich schon am Eröffnungsabend am Donnerstag: Vor der Karlskirche werden die Mädels der jungen Rock'n'Roll-Band Dives auftreten, als Headliner konnte man Dancehallqueen Mavi Phoenix gewinnen. Dazwischen geben sich die Indieveteranen von Naked Lunch die Ehre, allerdings ebenfalls mit weiblicher Unterstützung: Als Special Guest haben sie Sängerin Gustav eingeladen.

Weiter geht es am Freitag unter freiem Himmel mit Punk von Kreisky, die derzeit mit dem Album "Blitz" touren, Ash My Love, den Rockerinnen von Aivery und Pauls Jets. Der Samstag steht im Zeichen von humoristischem Rap: Kroko Jack, der sich an Bilderbuchs "Maschin" bedient hat, Kreiml & Samurai und die türkischstämmige Rapperin EsRAP stehen am Programm. Den Anfang am Samstag macht aber pauT, der "Eiscreme-Feeling" verbreiten wird.

Neue Locations: Kunsthalle und Theater Akzent

Neben der Freiluftbühne am Karlsplatz dienen einmal mehr die Red Bull Stage neben der Karlskirche, das Wien Museum sowie die Technische Universität als Locations für die Konzerte. Dort zu sehen sein werden etwa David Schweighart (Schlagzeuger von Voodoo Jürgens), Rapperin AliceD, die Protest-Songcontest-Gewinner Lupin und Tony Wegas, der in den 90ern Teilnehmer des "echten" Songcontests war. Für das Engagement von Vegas hat sich Der Nino aus Wien besonders ins Zeug gelegt, wie der selbstdeklarierte Fan bekannte: "Er reißt die Leute schon mit."

Zu den schon etablierten Auftrittsräumlichkeiten kommen diesmal zwei neue Orte hinzu: Mit Lesungen von Stefanie Sargnagel, Natalie Ofenböck und Clemens Denk soll im Karlsgarten neben der Kunsthalle dem gesprochenen Wort Raum gegeben werden. Auch der Wiener Beschwerdechor soll dort performen. Nicht ganz in der Nähe, aber dennoch zu Fuß erreichbar, wird das Theater Akzent in das Festival aufgenommen. Am Samstag spielen dort der Wienerliedmacher Felix Kramer und der "Anti-Folk-Zirkus" von Alicia Edelweiss, bekannt als Akkordeonistin der Voodoo-Jürgens-Band.

Gedenken an "Drahdiwaberl" Stefan Weber

Popfest-Mitbegründer Robert Rotifer wies darauf hin, dass es aus traurigem Anlass eine kurzfristige Programmergänzung geben wird. Des kürzlich verstorbenen "Drahdiwaberl"-Chefs Stefan Weber wird am Donnerstag ab 16.00 Uhr gedacht. Im Anschluss an Klaus Hundsbichlers Film "Weltrevolution" mit und über Weber im Stadtkino gibt es dort eine Gesprächsrunde unter dem Titel "Ois gangats um mei Leben". Des zehnjährigen Todestags von Austropop-Legende Hansi Lang wird indes am Sonntag mit einem Tribute-Konzert im Wien Museum gedacht.

Am letzten Festivaltag werden auch die Pforten der Karlskirche wieder geöffnet, um sie mit ungewohnten Klängen zu bespielen. Cellist Lukas Lauermann und Andreas Spechtl, Sänger von Ja, Panik, treten in der Kirche auf.

