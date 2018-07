„God Bless America“ ist 100: Ein US-Song für Flüchtlinge und Neonazis

God Bless America“ singen Menschen allerorten in den USA, wenn sie in allen Ehren eingebürgert werden. 1918 war unter den frischgebackenen Amerikanern auch ein als Kleinkind in die USA gekommener Sohn russischer Einwanderer: Israel Beilin, weltberühmt geworden als Komponist Irving Berlin. Im selben Jahr, als er zum amerikanischen Staatsbürger wurde, schrieb er das Lied „God Bless America“ – das nun im Juli 100 Jahre alt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2018)