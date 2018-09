Daniel Glattauer: „Ich schiele noch viel zu viel auf Kritiken“

Herr Glattauer, heute Abend hat Ihr neues Theaterstück „Vier Stern Stunden“ in den Kammerspielen Premiere. Es ist das erste Werk seit Ihrem Roman „Geschenkt“ vor vier Jahren. Waren Sie denn in der Zwischenzeit mit etwas anderem beschäftigt?



Daniel Glattauer: Durchaus, aber mit nichts Schreiberischem. Es fällt mir auch auf, dass mein Output geringer wird oder die Pausen länger...



. . . was nicht automatisch schlecht sein muss . . .

Früher war ich es mir schuldig, alle zwei Jahre ein Buch zu schreiben. 2009 habe ich als Journalist aufgehört beim „Standard“, und danach hat ein Prozess eingesetzt, der mich woanders hingebracht hat. Es ist anderes ins Leben gerückt, eine Summe von Dingen. Da ist einmal der Weingarten, den meine Frau Lisi und ich uns vor drei Jahren in Feuersbrunn am Wagram gekauft haben. Die Gartenarbeit machen wir und der Wein „Gut gegen Nordwind“ entsteht im Weinkeller von Barbara Öhlzelt.



Wenn Sie von einer Summe von Dingen reden, was meinen Sie da noch?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2018, Langversion, 13.9.2018 )