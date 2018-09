Wort des Jahres 2018: Die Wahl beginnt

Welche Begriffe werden die Nachfolger von "Vollholler" und "Alternative Fakten"? Dies kann ab sofort auf der Homepage oewort.at mitbestimmt werden, wo die Vorwahl zum österreichischen Wort des Jahres begonnen hat. Auch heuer sucht die Forschungsstelle Österreichisches Deutsch der Uni Graz in Kooperation mit der Austria Presse Agentur wieder nach geeigneten Kandidaten.

Bis 29. Oktober können Wörter und Sprüche zum Wort des Jahres, Unwort, Jugendwort, zum Spruch/Satz und zum Unspruch/negativen Satz des Jahres eingesandt werden. Kriterien sind, dass diese für originell, wichtig, treffend und/oder für das heurige Jahr kennzeichnend sind. Die Jury mit Forschungsstellenleiter Rudolf Muhr an der Spitze trifft sich am 29. Oktober zur Auswahl von jeweils zehn Kandidatenwörtern und - sprüchen, über die dann zwischen dem 30. Oktober und dem 3. Dezember abgestimmt werden kann. Das Österreichische Wort des Jahres 2018 wird am 6. Dezember bekanntgegeben.

Wörter des Jahres 2017: Vollholler 2016: Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung 2015: Willkommenskultur 2014: situationselastisch 2013: frankschämen 2012: Rettungsgasse 2011: Euro-Rettungsschirm 2010: fremdschämen

Unwörter des Jahres 2017: alternative Fakten 2016: ÖXIT 2015: besondere bauliche Maßnahmen 2014: Negerkonglomerat 2013: inländerfreundlich 2012: Unschuldsvermuteter 2011: Töchtersöhne 2010: humane Abschiebung

