Jubiläums-Medientage mit dem CNN-Chef und erstmals live

Ein Vierteljahrhundert feiern die Österreichischen Medientage kommende Woche und das Programm ist diesmal noch ein bisschen dichter und internationaler als sonst. Im vergangenen Jahr gab es Kritik an der fehlenden Geschlechter-Ausgewogenheit unter den Vortragenden, von 118 Podiumsgästen waren nur 21 Frauen. Die Bilanz fällt diesmal zwar nicht sehr viel, aber doch etwas besser aus: Unter den insgesamt 148 Vortragenden sind immerhin 40 Frauen, somit ist zumindest mehr als ein Viertel weiblich. Allerdings, sagen die Veranstalter, waren noch deutlich mehr Frauen eingeladen, die aber nicht zu- oder wieder abgesagt hätten.

Die 25. Medientage am Mittwoch und Donnerstag werden auch heuer wieder am Gelände des Erste Campus stattfinden und unter anderem von CNN-Chef Jeff Zucker eröffnet. Leider gibt der Medienmanager keine Interviews, weder vorab noch vor Ort in Wien - umso spannender wird sein, was er im Gespräch mit ORF-Moderatorin Nadja Bernhard erzählen wird. US-Präsident Donald Trump und Zucker werden in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde mehr werden, Trump forderte erst kürzlich wieder in einem Tweet die Entlassung von Zucker, denn er nur Jeff Z nennt. Er ist der Meinung, CNN sei voreingenommen und berichte nicht objektiv über ihn.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility!