"Ochs und Esel": Gabalier wettert bei Konzert gegen linke Medien

Der 34-jährige Sänger Andreas Gabalier ist am Samstagabend beim Abschlusskonzert seiner Tour in der Wiener Stadthalle über die Zeitungen „Standard“ und „Falter“ hergezogen – die er zu„Standort“ und „Flater“ verballhornte. Deren Chefredakteure hielten nichts von Traditionen und christlichen Festen, meinte er, also hätten sie vielleicht am 24. Dezember nichts zu tun – in der steirischen Krippe würden noch „Ochs' und Esel fehlen“. Gabalier hat diesen Medien schon früher vorgeworfen, ihn „ins rechte Eck“ zu drängen.

Und um "diesen Quargl abzudrucken", bekämen diese Medien auch noch Presseförderung in "Millionenhöhe", monierte der Steirer.

In den vergangenen Jahren hat er mit betont herausfordernden gesellschaftspolitischen Positionierungen immer wieder für Diskussionen gesorgt – etwa indem er die Bundeshymne in der alten Version ohne „Töchter“ sang oder beim Amadeus Award bemerkte: „Man hat's nicht leicht auf dera Welt, wenn man als Manderl noch auf a Weiberl steht.“

