Karl Marx, ein Kreuz und ein Fliegenschiss

Woran ist der Kolonialismus (nicht) schuld?

Kommt es oder nicht, das Kreuz auf dem neu gebauten Berliner Schloss? Heftig wurde in Deutschland darüber gestritten – man entschied sich für das Kreuz: Da das Schloss getreu dem in DDR-Zeiten zerstörten Gebäude nachgebaut werde, gehöre das Kuppelkreuz dazu. Doch noch ist die Kuppel nicht montiert – und die Debatte wird im Eröffnungsjahr 2019 wohl wieder losbrechen, wie jüngst Kunsthistoriker Horst Bredekamp gegenüber der „Herder Korrespondenz“ prophezeite. „Übergroß“ sei die Nervosität bei den politischen Entscheidungsträgern, sei die Sorge, das Kreuz könne als Triumphzeichen gewertet werden.



2018 nämlich verband sich die Kreuzes- mit der Kolonialismusdebatte. Grund dafür ist das Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Es soll, ausgestattet mit den Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vor allem Ausstellungen zu außereuropäischer Kunst bringen. Kritiker warfen ihm mangelhafte Provenienzforschung, Geschichtsvergessenheit vor. Die Restitutionsdebatte sei vor allem eine europäische, betonte hingegen ein Gründungsintendant des Humboldt-Forums, Hermann Parzinger, im „Tagesspiegel“: „In den Herkunftsländern wird das erstaunlich differenziert gesehen [. . .]



Man soll nicht immer so tun, als wäre alles zusammengeklaut.“ Ende des Jahres heizte dann der französische Präsident die Restitutionsdebatte weiter an: durch die Rückgabe von 26 Skulpturen an die Regierung des Benin sowie die Forderung, 2019 auf einem Gipfel Rahmenbedingungen für die Rückgabe kolonialen Raubguts festzusetzen. Kurz danach wurde in Belgien das Königliche Afrika-Museum wiedereröffnet – der unterschiedlich bewertete Versuch eines dekolonialisierten Kolonialmuseums.

