Warum bitte "den Löffel abgeben"? Was Sprichwörtern zugrunde liegt Wer sich "kein Blatt vor den Mund nimmt", sagt die ungeschönte Wahrheit, so viel ist klar. Aber woher kommt diese Redewendung? "Den Löffel abgeben" steht für "sterben". Aber was hat eigentlich das Suppenbesteck mit dem Tod zu tun? "Nur Bahnhof verstehen" - woher kommt dieses Sprichwort? Jemandem "ein X für ein U vorzumachen" ist Täuschung. Aber was steckt hinter diesen Buchstaben? Eine "Nagelprobe bestehen" - woher stammt diese Prüfung ursprünglich? "Da liegt der Hund begraben" ist ein geläufiges Sprichwort. Aber was ist der Hintergrund dafür? Wer machte die Worte "Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts!" unsterblich? Das "Ei des Kolumbus" ist eine tolle Sache, aber wofür stand es ursprünglich? Woher kommt "sich vom Acker machen"? "Jemandem einen Bären aufbinden" - woher kommt dieser Spruch? "Etwas an den Nagel hängen" - woher stammt dieser Spruch?