Türkis-Blau lässt Drozdas Zeit an der Burg prüfen

Wien. Eigentlich sollte die Burgtheater-Causa nach dem Vergleich mit dem ehemaligen Direktor Matthias Hartmann im November 2018 ad acta gelegt werden. ÖVP und FPÖ sehen aber noch Aufklärungsbedarf und rufen den Rechnungshof an. Der soll nun auch das Wirken von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda überprüfen, der bis 2008 kaufmännischer Direktor im Burgtheater war. Überprüft werden soll der Zeitraum von der Ausgliederung 1999 bis zum Geschäftsjahr 2009.

Trotz „massiver Vorwürfe“ gegen den späteren Kulturminister Drozda seien vom Rechnungshof bis dato ausschließlich die Geschäftsjahre 2009 bis 2014 untersucht worden, sagte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz. „In seiner Zeit als kaufmännischer Direktor ist ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden, die Verantwortung Drozdas muss aufgeklärt werden.“ ÖVP-Kultursprecherin Maria Großbauer sagte: „Im Sinne einer möglichst vollständigen und umfassenden Aufklärung ist die Gebarungsprüfung des Zeitraumes, in dem Thomas Drozda Geschäftsführer der Bundestheater GmbH war, unerlässlich.“

Die Vorwürfe

Laut FPÖ und ÖVP gebe es etliche Hinweise, dass es bereits unter Drozdas Geschäftsführung zu zahlreichen Ungereimtheiten gekommen sei. Laut Finanzbehörden soll das Burgtheater unter Thomas Drozdas kaufmännischer Geschäftsführung den Steuerbehörden bei der Abrechnung Hunderttausende Euro vorenthalten haben. Bei der Abrechnung ausländischer Künstler sollen den Behörden zwischen 2004 und 2008 457.000 Euro nicht gemeldet worden sein. Dazu kämen 400.000 Euro an hinterzogenen Abgaben bei zusätzlichen Zahlungen an Arbeitnehmer. Drozda gab 2016 an, nichts von den Steuerproblemen gewusst und sich auf die Buchhaltung verlassen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft befragte die frühere Prokuristin und spätere kaufmännische Direktorin Silvia Stantejsky zu falschen Bilanzen. Diese erklärte am 3. Juni 2016 (wenige Tage später wurde Drozda Kulturminister), dass diese Praxis mit dem kaufmännischen Direktor – also Drozda – abgesprochen gewesen sei.

Auch Hartmann selbst belastete Drozda in einem Interview mit „Addendum“ Ende 2018. Er gibt dem früheren Geschäftsführer und späteren Kulturminister sowie der Kulturpolitik an sich die Schuld an der Causa. „Der Skandal des Burgtheaters beginnt mit der Ausgründung“, so Hartmann. Dabei seien im Jahr 1999 „ganz erhebliche Fehler gemacht“ worden. Die Mittel hätten nicht gereicht, um den Betrieb zu leisten. „Und dann wurde getrickst.“ So seien unter Geschäftsführer Thomas Drozda und dessen Nachfolgerin Silvia Stantejsky Bilanzen bereits vor Hartmanns Bestellung zum künstlerischen Direktor gefälscht worden.

Drozdas Verteidigung

Drozda hatte die Kritik Hartmanns scharf zurückgewiesen, sprach von rufschädigenden Behauptungen, sagte, dass er sich medien- und zivilrechtliche Schritte vorbehalten wolle. Eine von Hartmann in den Raum gestellte Bilanzfälschung während seiner Zeit am Burgtheater sei bereits Gegenstand einer anonymen Anzeige gewesen, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden allerdings eingestellt, so Drozda. Er verwies auch auf eine 2008 durchgeführte Steuerprüfung, die keinerlei Beanstandungen ergeben habe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)