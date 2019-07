Jörg Hartmann: "Sprache ist Fassade"

Der Tatort-Kommisar Jörg Hartmann ist in Salzburg in Ödön von Horvaths „Jugend ohne Gott“ zu sehen. Im Gespräch mit der »Presse am Sonntag« spricht er über seine taubstummen Großeltern, seine bemerkenswerte Begegnung mit der früheren Berliner Schaubühnen-Intendantin Andrea Breth und über die Notwendigkeit, der Verrohung der Gesellschaft zu trotzen.