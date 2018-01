Regisseurin Karabulut: "Über Rassismus darf hier gelacht werden!"

In Ibrahim Amirs Stück „Heimwärts“ geht es um einen alten Mann, der noch einmal seine Heimat sehen möchte: Hussein ist 1972 von Aleppo nach Wien gekommen. Eine Gruppe jüngerer Leute will ihn über die Grenze nach Syrien bringen, wobei sich allerlei Absurdes und Komisches ereignet. Was ist für Sie an diesem Stück wichtig?



Pinar Karabulut: Auf der Suche nach der eigenen Heimat kann man nur scheitern. Darum geht es in „Heimwärts“. Meist entspricht der Ort, an den man zurückzukehren wünscht, nicht mehr der eigenen Erinnerung. Man hält an einem Zustand fest, den man gesehen hat, als man das letzte Mal dort war. Die Idee, dass die Suche nach einer eigenen Heimat einen das ganze Leben lang begleitet, diese riesige Sehnsucht nach Ankommen, das ist wunderschön und traurig zu gleich.



Die Kindheit ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, heißt es.