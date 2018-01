"Alternative Fakten" ist das deutsche Unwort des Jahres 2017

Nach dem "Volksverräter" im vergangenen Jahr - ein Kompositum, das (auch) Heinz-Christian Strache 2011 in einer angriffigen Rede verbreitete - sind nun also die "Alternativen Fakten" das deutsche Unwort des Jahres 2017. Besonders überraschend ist das nicht. Es sei "der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen", erklärte die sprachkritische Jury der TU Darmstadt.

Den Begriff prägte übrigens Kellyanne Conway, eine Beraterin von Donald Trump. Sie benutzte ihn, um die Behauptung zu stützen, dass zur Amtseinführung des aktuellen US-Präsidenten mehr Zuschauer gekommen seien als je zuvor bei anderen Amtseinführungen. "Alternative Fakten" sei auch in Deutschland zum Sinnbild für besorgniserregende Tendenzen im öffentlichen Sprachgebrauch geworden, so die Jury zu ihrer Wahl. Außerdem kam der Begriff "Shuttle Service" im Zusammenhang mit Seenotrettungseinsätzen von Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeerzu Unehren.

Die Sprachwissenschaftler kritisierten auch die Formulierung "Genderwahn". Mit diesem Ausdruck würden in konservativen bis rechtspopulistischen Kreisen zunehmend Bemühungen um Geschlechtergerechtigkeit in undifferenzierter Weise diffamiert. Seit 1991 werden jedes Jahr Begriffe gekürt, die gegen das Prinzip der Menschenwürde oder gegen Prinzipien der Demokratie verstoßen. "Volksverräter" war in Deutschland das Unwort 2016, "Gutmensch" 2015.

In Österreich "Vollholler" und "Alternative Fakten"

"Vollholler" und "Alternative Fakten" wurden bereits im Dezember in Österreich zum Wort bzw. Unwort des Jahres 2017 gekürt. Zum Jugendwort 2017 wurde der Ausdruck "Hallo, I bims!" gekürt. Es handelt es sich um eine bewusste Fehlschreibung und ein Spaßwort (statt: Hallo, ich bin's) ohne tiefere Bedeutung, so die Jury.

"Vollholler" wurde an die erste Stelle gewählt: Die Formulierung war in einer Aussage von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) enthalten, der im Juni auf eine Äußerung von Außenministers Sebastian Kurz (ÖVP) reagiert hatte, wonach die "Mittelmeer-Fluchtroute" geschlossen werden sollte. Das gesamte Zitat: "Das ist, ehrlich gesagt, der nächste populistische Vollholler."

