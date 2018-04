Wie die Herrscher den Fortschritt hemmen

Es muss ein erhabener Anblick gewesen sein: Mit Dutzenden Schiffen und zehntausenden Männern stach Chinas Schatzflotte Anfang des 15. Jahrhunderts in See. Sieben Expeditionen führten den Admiral und Eunuchen Zheng He, als Kind ein Sklave am kaiserlichen Hof, bis nach Arabien und Afrika. Meist war das Ziel der Tributmissionen ein Kniefall der Fremden unter die Allmacht der Ming-Herrscher. Dazu ein Austausch von Gaben, Porzellan und Seide gegen Zebras und Kamele. Schließlich war Kaiser Zhengtong der Kuriositäten müde und stoppte die Fahrten, die Unsummen verschlangen. Die stolzen Schiffe verrotteten. Privater Handel war durch einen Seebann verboten, unter Androhung des Todes. Die Kaiser fürchteten, das Geschäft der verpönten Kaufleute könnte Piraten anlocken. Der Bann isolierte das Großreich und war kontraproduktiv, weil er die verarmten Küstenbewohner selbst zu Piraterie und Schmuggel zwang. Dennoch hielt er sich über Jahrhunderte. Derweil entdeckten Vasco da Gama, Kolumbus und Magellan die Welt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)