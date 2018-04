Wenn Konservative nach rechts gehen

Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird.“ Die Proklamation, die am 15. März 2018 zur Diskussion gestellt wurde und suggeriert, Deutschland lebe wegen Staatsversagens in einem illegalen Rechtszustand, umfasst nicht mehr als diese zwei Sätze. Souverän außer Acht gelassen wird, dass die Masseneinwanderung längst gestoppt ist. Wissenschaftler, Künstler, Intellektuelle wurden eingeladen, sie mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Man solle nicht vergessen, den akademischen Titel hinzuzufügen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2018)