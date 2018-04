Debatte: Ist Reden über Unterschiede schon rassistisch?

„Es ist einfach nicht länger möglich, die durchschnittlichen genetischen Unterschiede zwischen ,Rassen‘ zu ignorieren.“ Der Mann, der diesen Satz jüngst in der „New York Times“ geschrieben hat, heißt David Reich und gilt als Superstar der Paläogenetik. In seinem Labor in Harvard analysiert er das Erbgut urgeschichtlicher, oft Zehntausende Jahre alter Skelette. 2015 wurde er von der Zeitschrift „Nature“ unter die zehn Topwissenschaftler des Jahres gewählt. Er gehört zu den Pionieren dieser jungen, für unser Geschichtsverständnis revolutionären Disziplin. Durch die Entschlüsselung des Erbguts (des Genoms) jahrtausendealter Menschen erschüttert sie archäologische Gewissheiten: Etwa, wenn es darum geht, welche großen Wanderungsbewegungen heutigen Bevölkerungen zugrunde liegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)