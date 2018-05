Hat der Mann ein Grundrecht auf Sex?

Die sieben Zwerge als Solidargemeinschaft frustrierter Unbeweibter – aus dieser Interpretation von „Schneewittchen“ hat Otto Waalkes einen der erfolgreichsten deutschen Filme gemacht („7 Zwerge – Männer allein im Wald“). Weniger harmlose Versionen misogyner Männerbünde haben sich in den letzten Jahren im Internet entwickelt, zu Zehntausenden auf Incels.me, Discord oder 4chan. Männer, die sich von der Frauenwelt verschmäht fühlen, tauschen sich über misogyne Theorien, Rachemöglichkeiten, manipulative Verführungstricks, Vergewaltigungs- und Mordwünsche aus. Sie sehen sich als Opfer „der Frauen“, die nur sexuelle Attraktivität, Geld und Status belohnen würden, geben ihnen die Schuld an ihrem unbefriedigenden Leben. „Incels“ nennen sie sich immer öfter – „involuntary celibates“ –, eigenen Angaben zufolge sind sie in der Regel zwischen 18 und 35 Jahren alt.