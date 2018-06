Als falsche Römer die Chinesen täuschten

Megasthenes war weit gereist. Unglaubliches hatte er dann aus der Fremde zu berichten. Dort gebe es Ameisen so groß wie Füchse. Sie würden wie Maulwürfe Tunnel graben und dabei nicht nur Erde, sondern auch reinstes Gold zutage fördern. Menschen, die versuchten, diesen Schatz zu rauben, würden attackiert, es folge ein Kampf bis zum Tode. Vor 2300 Jahren hatte es diesen fabulierenden Griechen bis nach Indien verschlagen, er war wohl der erste griechische Gesandte am Hofe Chandragupta Mauryas, eines mächtigen Königs im heutigen Patna. Megasthenes erzählte von Tigern, die doppelt so groß wie Löwen seien, geflügelten Skorpionen, fliegenden Schlangen. Andere Schlangenarten würden sogar ganze Stiere am Stück verschlingen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)