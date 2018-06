Migration: Ist der Verlust der Eindeutigkeit ein Verlust?

Robert Musils Sätze mögen ironiegetränkt sein, aber er charakterisierte in seinem „Mann ohne Eigenschaften“ den alten k. u. k. Staat doch sehr treffend. Was war Österreich? „Es war nach seiner Verfassung liberal, aber es wurde klerikal regiert. Es wurde klerikal regiert, aber man lebte freisinnig. Vor dem Gesetz waren alle Bürger gleich, aber nicht alle waren eben Bürger.“ Das ging erstaunlich lange gut, eben wegen des Antidogmatismus. Man genoss die Gegenwart und wartete die Zukunft gelassen ab.



Ganz anders das nervös-gereizte Meinungsklima, das Gefühl der Unsicherheit heute. Es gibt so viele Menschen, die nur gebrochen oder gar nicht Deutsch sprechen in den Großstädten. Mit wem haben wir es zu tun? Viele lassen in diesem Zustand der Unsicherheit die Toleranz vermissen und überlassen die Diagnose über den Aufenthaltsstatus der vielen Fremden nicht den zuständigen Behörden, sondern beginnen selbst zu grübeln, ob man die meisten nicht abschieben sollte.

