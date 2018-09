„Nobody's ever done a better job“: Der Ruch des Eigenlobs

„Die Einbildung des Größenwahnsinnigen wird immer stärker sein als jede Wahrheit, die er erfahren könnte“, schrieb Dostojewski. Donald Trump hat in einem Telefonat behauptet, keiner sei je ein besserer Präsident gewesen als er („Nobody's ever done a better job than I'm doing as president“). Da können einem schon größenwahnsinnige Herrscher der Geschichte einfallen, von Caligula über Napoleon bis Hitler und Stalin. Trump wird in seinen Reihen wohl auch seine Version des Feldmarschalls Keitel haben, der Hitler bescheinigte, dass er „der beste Feldherr aller Zeiten“ sei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)