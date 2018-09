Wie kühl-geschäftlich sind irdische Höllen?

Was war zuerst: die religiösen Predigten von Höllen nach dem Tod oder die nach diesen benannten Höllen auf Erden? Zweitere, werden wohl die meisten sagen: erst der irdische Schrecken, dann dessen Projektion auf ein Jenseits. Jörg Baberowski, Historiker in Berlin, sah es bei seinem Vortrag in Lech anders: „Erst die Aufklärung, der Tod Gottes“, sagte er, „hat die Hölle vom Jenseits ins Diesseits versetzt, sie zur Hölle auf Erden gemacht.“ Diese sei „ein Ort der Ausweglosigkeit, des sinnlosen Schreckens, dem nur die Henker noch eine Bedeutung abgewinnen können.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.09.2018)