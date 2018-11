Ausstellung: Haus der verkopften Geschichte

Spielen werden es vermutlich wenige, aber unterhaltsamer als eine Zeittafel ist es jedenfalls: Das Haus der Geschichte Österreich hat die hürdenreiche, zum Teil skurrile Langzeitgeschichte seiner Entstehung in ein Marathonspiel gepackt. Gleich auf dem vierten Feld steht da: „1946: Bundespräsident Karl Renner veranlasst ein ,Museum der Ersten und Zweiten Republik‘. Gehen Sie zwei Felder vor.“ Bald aber muss man zurück an den Start, weil das Museum nach Renners Tod nicht weitergeführt wird. Drei Schritte geht es vor, zwei zurück, dazwischen viele gähnend leere Felder – bis es ab 2015 nur noch vorwärtsgeht.

Mit 10. November 2018 ist man am Ziel. An diesem Samstag nämlich wird das Haus der Geschichte Österreich (HDGÖ) mit einem Fest auf dem Heldenplatz eröffnet. Nobelpreisträger Eric Kandel spricht, Künstler wie Thomas Maurer, Harri Stojka oder Ernst Molden treten auf. Gefeiert wird eine späte Geburt; gefeiert wird, dass es in Österreich nun auch ein – vor allem der jüngeren Vergangenheit gewidmetes – „Haus der Geschichte“ gibt, wie es viele andere Länder haben. Sport, Musik, Heimatgefühle werden in der Eröffnungsausstellung in der Neuen Burg vor allem als potenziell bedenkliche kulturelle Konstruktion dargestellt. – APA (ROBERT JAEGER)

Alles subtil symbolisch

Welche Geschichte wird nun in der Eröffnungsausstellung dieses Hauses, das keines ist, erzählt? Zwei Räume in der Neuen Burg sind es nach all dem politischen Hin und Her geworden, ein abgelegen wirkendes Terrain im Mezzanin. 800 statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 3000 Quadratmeter sind es, und nur ein kleiner Teil des gewünschten Budgets steht zur Verfügung.

Die erste Ausstellung ist damit – aber nicht nur damit – erklärbar. „Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918“ heißt sie und beginnt mit einer Baustelle – diesmal gewollt. Die Gerüste im ersten Raum, zwischen denen Leinwände mit Videoaufnahmen gespannt sind, sollen für das Provisorische der 1918 mit dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie zusammengebastelten, labilen Republik stehen.

Das sieht hässlich aus, zeugt aber von symbolischer Überlegung – und ist ein Vorgeschmack auf das Kommende. Im nächsten Raum ragt ein Labyrinth zum Thema „Wunder Wirtschaft?“ vor einem auf, wir scheinen in der schwierigen Zwischenkriegszeit angelangt – und auch wieder nicht: Es geht hier wirtschaftlich kunterbunt und sprunghaft bis in die Gegenwart, außerdem informieren zwei Wände über Österreich in der EU.

Wie passt das alles zusammen, zumal gleich danach chronologisch wieder erwartbar die Themen „Diktatur“ und „NS-Terror“ warten? Verwirrt lässt man sich von den Ausstellungsführern die raffinierten Zusammenhänge erklären. Danach weiß man zum Beispiel, warum eine symbolreiche Aktentasche in ein offenes Regal gestellt wurde, sodass im Hintergrund eine Wand zum Thema Wiederaufbau und Marschall-Plan zu bemerken ist. Man könnte vermutlich eine Seminararbeit über diese subtilen Bezüge in der Schau schreiben – dass ein Besucher sie intuitiv erfasst, ist zu bezweifeln. Dass seine Sinne davon angesprochen werden, noch weniger.

Diese Schau mit ihren mit Texten und Plakaten ermüdend vollgestopften Räumen ist eine Kopfgeburt. Daran kann auch ein Kleid von Conchita Wurst oder das Waldheim-Pferd nichts ändern, oder vereinzelte Mitmachelemente wie die Einladung, mit selbst beigesteuerten Fotos oder Videos die Ausstellung zu „demokratisieren“. Und obwohl Kinder und Jugendliche eine so wichtige Zielgruppe wären, entsprechen die spielerischen Elemente höchstens heutigen Minimalstandards. Das 'Waldheim-Pferd' in den Ausstellungsräumlichkeiten des Haus der Geschichte – APA (ROBERT JAEGER)

Keine Lust ohne Schuldbekenntnis

Aber zu viel Lust an Geschichte darf ja hier wohl auch nicht aufkommen. Denn allgegenwärtig ist hier auch der Zwang zum politisch-moralischen (Schuld-)Bekenntnis. So folgt auf die Themen „Diktatur“ (Dollfuß, Schuschnigg) und „NS-Terror“ nicht etwa „Nachkriegsjahre“ oder „Staatsvertrag“, sondern der Punkt „Erinnerung“. „Österreich ist frei“, die ersten Jahre der Zweiten Republik – alles subsumiert unter „Erinnerung“. Und kein Verweis auf das Ende der NS-Herrschaft und den Staatsvertrag darf hier ohne drei Nachsätze dastehen, dass Österreich sich als erstes Opfer der Nazis inszeniert hat.

Das, bekommt man hier den Eindruck, ist das Einzige, was wirklich Österreich ausmacht. Alles andere, ob Sport, Kleidung, Musik oder Heimatgefühle welcher Art auch immer: potenziell bedenkliche kulturelle Konstruktionen. Und Qualtingers „Herr Karl“ illustriert natürlich wieder einmal die „gefährliche Seite der österreichischen Gemütlichkeit“. Das scheinbar Raffinierte ist hier oft einfach nur – platt.

Republiksausstellung Haus der Geschichte Österreich. Das Museum in der Neuen Burg wurde 2015 von Kulturminister Ostermayer initiiert. Sein Nachfolger, Drozda, verkleinerte den Platz drastisch, kündigte aber eine größere Lösung für die Zukunft an – wo, ist noch immer unklar. Die Schau „Aufbruch ins Ungewisse“ macht nun den Anfang, sie ist ab Samstag bis Mitte 2020 zu sehen. 1905 Objekte sind auf 750 Quadratmetern untergebracht, eine Stiege wird zudem mit Wechselausstellungen bespielt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2018)