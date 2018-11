Wir feiern die Republik, nicht die Nation

Man braucht jetzt ein Visum für jedes Land extra!‘ sagte mein Vetter Joseph Branco. ,Zeit meines Lebens hab' ich so was nicht gesehn. Jedes Jahr habe ich überall verkaufen können: in Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien‘ – und er zählte alle alten, verlorenen Kronländer auf. ,Und jetzt ist alles verboten. Und dabei hab' ich einen Pass. Mit Photographie.‘“ Die von Joseph Roth im Roman „Kapuzinergruft“ erzählte Geschichte des Maronihändlers Branco erinnert daran, dass es möglich ist, sich in einem kleinen, eng gewordenen Nationalstaat heimatlos zu fühlen. Die neue Abgrenzung mag ab 1918 für viele ehemalige k. u. k. Bürger identitätsstiftend gewesen sein, für viele andere – nicht nur für Monarchisten – war sie freiheitsberaubend und irritierend.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2018)