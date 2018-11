Gender-Sprache: Rechtschreibrat verzichtet auf konkrete Empfehlung

Die mit Spannung erwartete Sitzung des Rates für deutsche Rechtschreibung am Freitag in Passau ist ohne konkrete neue Anleitungen für einen geschlechtergerechten Umgang mit der Sprache zu Ende gegangen. Das aus Fachleuten und Schreibenden aus allen deutschsprachigen Ländern zusammengesetzte Gremium hat einstimmig eine Empfehlung beschlossen, in der zwar zu einer angemessenen sprachlichen Bezeichnung auch solcher Menschen appelliert wird, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Darüber hinaus stellt der Rat aber bloß fest, dass es in der geschriebenen Sprache verschiedene Ausdrucksmittel gebe (z. B. Unterstrich, Asterisk), ohne einem davon den Vorzug einzuräumen.

Der Rat erinnerte an jene sechs Kriterien, die er bereits im Juni auf einer Sitzung in Wien für eine geschlechtergerechte Sprache formuliert hatte: Die Texte sollen demnach sachlich korrekt, verständlich und lesbar sowie vorlesbar sein; sie sollen ferner Rechtssicherheit und Eindeutigkeit gewährleisten, übertragbar sein im Hinblick auf Länder mit mehreren Amts- und Minderheitensprachen und schließlich für die Lesenden und Hörenden die Konzentration auf das Wesentliche ermöglichen.

Entscheidungen der Verfassungsgerichte Deutschlands (2017) und Österreichs (2018) haben die Diskussion über die Gender-Sprache neu angeheizt: Personen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, haben demnach einen Anspruch auf eine eigene Geschlechtsbezeichnung in den Personenstandsregistern wie etwa „divers“.

„Die Sprache ist ein lebendig Ding“

Die in der geschriebenen Sprache zu beobachtenden Ausdrucksmittel auch für das dritte Geschlecht entsprechen den Kriterien für eine geschlechtergerechte Sprache „in unterschiedlichem Umfang“, räumt der Rat in seiner Presseaussendung ein. Er verweist auf verschiedene grammatische Mittel (z. B. generisches Maskulinum, Passivkonstruktionen) ebenso wie auf orthografische Phänomene. Doch weder der Unterstrich (Gender-Gap) noch der Asterisk(Gender-Stern) lassen sich beispielsweise sinnvoll vorlesen.

Wie Ratsvorsitzender Josef Lange am Freitag auf einer Pressekonferenz erläuterte, reichen die bisherigen Beobachtungen des Schreibgebrauchs noch nicht aus, um eine Empfehlung für bestimmte Varianten abzugeben. „Die Sprache ist ein lebendig Ding“, sagte Lange. Er rechnet damit, dass sich erst in vier bis fünf Jahren ein klareres Bild zeigen wird. Lange betonte, dass der Rechtschreibrat nicht zur Aufgabe habe, Gesellschaftspolitik zu betreiben. Der Rat kann vielmehr Empfehlungen immer nur anhand des beobachteten Sprachgebrauchs abgeben.

Benedikt Kommenda ist als Vertreter der österreichischen Medien Mitglied des Rates für deutsche Rechtschreibung



