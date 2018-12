Was ist "Hutgerechtigkeit"? Wörter, die aus dem Duden fielen Wer oder was ist ein Schwitzer? Wen bezeichnete man als "Angstmann"? Was ist "Hutgerechtigkeit"? Was bedeutet "Cochonnerie"? Was war ein "Notizensammler"? Klingt ja sehr sympathisch, der "Überschwupper". Aber was ist er? Jemanden "hunzen" bedeutet was? Was für eine Art von Gemüse ist "Zugemüse"? Und was sind "Wettermacherinnen"? Was ist eine "Afterweisheit"? Was ist ein "Nachgenuss"? Was ist eigentlich ein "Jahrweiser"? Wen bezeichnete der Begriff "Arztfrau"?