Furcht vor einer Farbe: Das Gelb in der Politik

Rot wählten sich die Kommunisten, Grün die Umweltschützer, Blau die Konservativen, Schwarz die Anarchisten, Weiß die Monarchisten. Wo blieb das Gelb? Gelb ist in Europa die meistgemiedene Grundfarbe politischer Bewegungen. Ja, es wird mit liberalen Parteien assoziiert, und der deutsche FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher wurde als „Mann mit dem gelben Pullunder“ berühmt. Aber dass sich politische Aktivisten gelb kleiden, wie die Gelbwesten in Frankreich, kannte man bisher vor allem aus asiatischen Ländern wie den Philippinen oder Thailand. In der europäischen Geschichte wurde es vermieden.



Nur Grau sei neben Gelb noch politisch unbesetzt, meint sogar der französische Mediävist Michel Pastoureau. Vor einem Monat ahnte er noch nicht, dass sein bald in Frankreich erscheinendes Buch über die Farbe Gelb so tagesaktuell sein würde. Für ihn ist die Farbwahl der Gelbwesten „mutig“ – und „gefährlich“. Die Frage ist, warum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2018)