Eine Nation wird nicht geboren, sondern gemacht

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: Wissen wir wirklich, was die französischen Revolutionäre damit meinten? „Die Monarchie hatte gute Gründe, dem Turm von Babel zu gleichen“, erklärte ein gewisser Bertrand Barère 1793 vor dem „Komitee für das öffentliche Wohl“. Aber „bei einem freien Volk muss die Sprache für alle die gleiche sein“. Alles andere wäre „Verrat am Vaterland“. Also müsse man dem „barbarischen Kauderwelsch“ der Regionalsprachen den Garaus machen. Wir lernen: Freiheit heißt, seine Muttersprache nicht mehr verwenden zu dürfen. Gleichheit bedeutet Gleichschaltung. Und das alles im Namen der Brüderlichkeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2019)