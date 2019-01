Auf der eisigen Höhe des Denkens in Davos

Was ist der Mensch? Im Schweizer Davos treffen ab heute wieder Tausende Firmenlenker, Politiker und Forscher zusammen. Die Macher und die Mächtigen debattieren beim Weltwirtschaftsforum über die Zukunft unserer Zivilisation. Jeder bringt seine Perspektive mit, aber die Sprache schlägt Brücken, den Dolmetschern sei Dank. Die Teilnehmer einen gesittete Umgangsformen beim Cocktailempfang und hehre Prinzipien auf dem Podium. Menschenrechte, Frieden, Wohlstand: alles bedroht, alles wert, dafür zur kämpfen. Ist ein solcher Kongress auf 1600 Metern Seehöhe ein Gipfel dessen, wozu Menschen durch ihre Kulturleistungen fähig sind? Oder ist das alles nur hohles Geschwätz, eitle Zurschaustellung? Sind verbindliche Werte, ewige Wahrheiten eine Illusion? Imaginäre Haltegriffe, an die wir uns klammern, um unserer Angst zu entfliehen – der Angst vor dem Zufälligen, Sinnlosen, unserer bodenlosen Freiheit zum Bösen? Und, am Grunde dieses Abgrunds, vor unserer Endlichkeit, dem Tod? Solch tonnenschwere Gedanken wälzte man in Davos im März 1929, kurz vor der Weltwirtschaftskrise, in ebenjenem Grand Hotel Belvédère, das heute das Zentrum des Forums ist. „Was ist der Mensch?“ war das Thema eines berüchtigten Streitgesprächs zwischen den beiden damals einflussreichsten deutschen Philosophen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)