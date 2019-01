Von Venedig bis Hallstatt: Wie Touristen dem Trugbild Europa verfallen

VENEDIG. Jede Stadt, die etwas auf sich hält, hat eine Krankheit, die ihre Gäste befällt. Beim „Venedig-Syndrom“ glauben Psychologen eine Häufung von Selbstmordversuchen unter Besuchern dieses Sehnsuchtsortes nachweisen zu können. Es läge ja nahe: die sterbende Stadt, der „Tod in Venedig“, „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ – das morbide Image fordert seine Opfer. Die meisten Suizid-Anwärter sollen schon mit der festen Absicht anreisen, sich das Leben zu nehmen. Damit würden sie die Erwartungen erfüllen, die sie selbst an ihr Reiseziel richten.



Aber es gibt auch vor Ort vom Ort Enttäuschte, bei aller Schönheit und Magie der Serenissima. Vor allem Asiaten zeigen sich oft schockiert vom maroden Zustand vieler Gebäude. Der Grund: In ihrer Heimat hat das Alter von Bauwerken keinen Wert an sich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)