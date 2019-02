Wie es sich in einer Welt ohne Gott lebt

So haben wir uns die Apokalypse sicher nicht vorgestellt: Da sitzen vier nachdenkliche Herren vor dem Kamin einer Bibliothek, trinken Wodka Martini und reden – über Gott, den es nicht gibt, und die Welt, die sie vom Glauben befreien wollen. Aber das mit den „apokalyptischen Reitern“ hatten sich ja die Medien ausgedacht, um die militanten Anführer des „Neuen Atheismus“ in einem Atemzug zu nennen. Dabei war dieser Aperitif, 2007 in Washington, die einzige Zusammenkunft des kompletten Quartetts: Richard Dawkins, der Evolutionsbiologe und Bestsellerautor, Daniel Dennett, der berühmte Philosoph, sowie die Publizisten Christopher Hitchens und Sam Harris.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.02.2019)