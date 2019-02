Hitlergruß und Tourette-Syndrom

Es reißt ihn, den Dr. Strangelove, genauer: Es reißt seinen rechten Arm in die Höhe, er muss ihn mit dem linken festhalten, damit er nicht in die altbekannte, aber verbotene Geste auffährt . . .



Sie wirkt verteufelt komisch, diese Szene aus Stanley Kubricks „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ (1964), weil sie das tut, was Witz (auch) tun kann: einen Teufel, einen Dämon ans Licht holen, der eigentlich ins Dunkel verdammt ist. Es ist eine Art von Witz, der das Klischee Lügen straft, dass Lachen stets befreiend sei. Ein Witz, den das Über-Ich gar nicht mag. „Das ist nicht witzig!“, zischt es: „Schäm dich!“



Der rebellische rechte Arm des Dr. Seltsam hat etwas vom Tourettesyndrom, dieser Nervenkrankheit, die in einer besonders unangenehmen Ausprägung den Betroffenen zwingt, Unpassendes, oft Obszönes zu rufen, obwohl er es nicht will. Könnte sein, dass diese Krankheit in vormedizinischen Zeiten das Vorbild für die Idee der Besessenheit war; sie wirkt so unheimlich, weil sie unser Konzept des freien Willens in Frage stellt.



Wohl auch, weil sie im Beobachter die Angst weckt: Könnte es nicht sein, dass auch in mir der Drang brodelt, Obszönes zu brüllen? Oder könnte es mir passieren, vielleicht im Rausch, dass mein rechter Arm in die Höhe fährt? Würde ich dabei womöglich eine verbotene Lust spüren, die Lust, ein Verbot zu brechen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)