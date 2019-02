Antisemitismus in Frankreich: Vom Glauben ans zionistische Komplott

Rund ein Dutzend Mal sind jüdische Friedhöfe im Elsass in den vergangenen drei Jahrzehnten in großem Stil geschändet worden, mehr als in jeder anderen Region Frankreichs. Im Elsass liegen auch die meisten jüdischen Friedhöfe. Jahrhundertelang blühten hier große jüdische Gemeinden, bevor die Juden vertrieben oder vernichtet wurden. In der Stadt waren sie nicht zugelassen, sie ließen sich in den Dörfern nieder. Wie in Quatzenheim im östlichen Elsass, an der Grenze zu Deutschland – von dem das Elsass von 1871 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein Teil war. Dort auf dem jüdischen Friedhof fand man am Dienstag 80 vor allem mit Hakenkreuzen beschmierte Gräber – an ebenjenem Tag, an dem für Frankreich landesweit ein „Marsch gegen den Antisemitismus“ ausgerufen war. Die Täter: noch unbekannt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2019)