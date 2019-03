Wer Fasching feiert, revoltiert gegen die Macht

Nicht nur für Catull waren es „die besten Tage des Jahres“. Sklaven feierten mit ihren Herren Gelage. Sie durften widersprechen, kritisieren, spotten, ohne Angst vor Strafe. Es galt die „Freiheit des Dezember“, wie Horaz schwärmte. Oft wurden Rollen gewechselt, der Patron bediente seine Knechte. Statt ihren edlen weißen Togen trugen die römischen Bürger geschmacklos bunte Gewänder und setzten sich die Filzkappen der Freigelassenen auf. In Rom und dem halben Imperium herrschte eine Woche lang Ausnahmezustand. An allen Ecken wurde gesoffen und gesungen. Schulen und Gerichte waren geschlossen, Glücksspiel erlaubt, die Trainingspläne in den Turnsälen der Thermen ausgesetzt. Von den marmornen Füßen des Saturn löste man die Fesseln. Das goldene Zeitalter, über das dieser Gott herrschte, schien an den Saturnalien zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2019)