Warum Tattoos nicht schön sein können

Die Dinger sehen aus wie Kämme. Zwei sind aus den Knochen von Menschen gemacht, zwei aus denen von Vögeln. Solche Werkzeuge gab es früher viele in Polynesien. Aber diese vier aus Tonga, die Forscher der Uni Canberra nun datiert haben, sind die ältesten der Welt. Was man vor 2700 Jahren damit machte, praktizieren die Ureinwohner der Südsee noch heute: Auf den Holzgriff schlägt ein Meister mit einem kleinen Hammer. So treibt er die Spitzen, die er zuvor in Farbstoff getaucht hat, in die Haut der zu Verzierenden. Das macht ein charakteristisches Geräusch, wie „tat-tat“ oder „tau-tau“. Danach hat man in Polynesien den Vorgang benannt. Auf Englisch verballhornt wurde das Tattoo daraus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)