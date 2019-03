Mailand bläst Radetzky den Marsch

Wenn sich die Jungen, Hippen und Schönen von Mailand am frühen Freitagabend zum Ritual des „Aperitivo“ zusammenrotten, dann vorzugsweise im Café Radetzky am Corso Garibaldi. Da stehen sie dann, mit dem Glas in der Hand, und huldigen durch ihre Präsenz einem Monster. So sieht es zumindest Aldo Cazzullo, leitender Redakteur beim Leitmedium „Corriere della Sera“. Auch er liebt den legendären Laden, aber er hasst seinen Namen: „Radetzky war der Henker des Fünf-Tage-Aufstands, er ließ mit Kanonen auf die Mailänder schießen, er war der Chef eines Besatzungsheeres, das Patrioten aufknüpfte.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)