Von Caesar bis Merkel: Politiker und Schlaf

„Bitte, mich morgen um halb vier zu wecken“, ließ ihn Kaiser Franz Joseph von Österreich seinen Kammerdiener einführend wissen. Und so geschah es auch Tag für Tag in den folgenden 22 Jahren. Sogar an seinem Todestag beharrte der schon sehr schwache Kaiser darauf. Sein Pflichtbewusstsein in jeder Lebenslage nötigt heute noch vielen Menschen Respekt ab. Mit seiner strikten Angewohnheit, nur wenige Stunden nächtens zu schlafen, gesellte er sich in eine lange Reihe von Herrschern.