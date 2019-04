Was darf es sein zur Kommunion? Cola und Kokosnuss – oder ein bisschen Whiskey? Wer sich als Kind an die Weizenhostie gewöhnt hat und später vielleicht noch an den Messwein, wird sich vielleicht nie die Fragen gestellt haben, die den deutschen, an der Uni Erlangen-Nürnberg lehrenden Kirchenhistoriker Anselm Schubert zu seinem Buch „Gott essen“ getrieben haben: einer kulinarischen Geschichte des Abendmahls, einer Food History des Christentums.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)