Die digitale Apokalypse im Sacher

Salon Metternich, das hat was. Yuval Noah Harari, gefeierter Popstar unter den Historikern, setzt in seinen Büchern den Menschen mit manipulierbaren Tieren gleich, mit gefügig gemachten Wesen, domestizierten Datenträgern, die empathiefrei produktiv sind. „Supermenschen“ nennt er sie, die eine intime menschliche Verbindung mit der Maschine eingehen und durch die Verschmelzung von Biotechnologie und künstlicher Intelligenz dauerhaft kontrolliert werden. Metternich, so heißt ein Sitzungssaal im Wiener Hotel Sacher. Dort entrollt Harari vor Journalisten seine „Landkarte der Zukunftsmöglichkeiten“. Er sei kein Prophet. Er male Wandzeichen, damit die Gattung Mensch, deren Potenzial zur Dummheit virulent bleibe, den Bedrohungen rechtzeitig begegnen könne.

In seinen Bestsellern umkreist sie Harari: den Klimawandel, die atomare Gefahr, die technologischen Brüche. Vor allen Letzteren misstraut der Wissenschaftler, der an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrt. Zum ersten Mal in der Geschichte sei das Hacken von Menschen durch den digitalen Abdruck möglich. Die Schöpfer von digitalen Riesen wie Facebook oder Google seien grandiose Entwickler, aber „von Philosophie und der Psychologie des Menschen haben sie keine Ahnung“.

Daher würden sie, wenn von Manipulation, Denunziation oder Hass im Netz die Rede sei, immer auf „bad actors“ verweisen, die das System missbrauchten, ohne je das System selbst zu hinterfragen. „Die künstliche Intelligenz, die diese globalen Maschinen einsetzen, erkennt menschliche Schwächen und nützt sie.“ Wie eine Mutter, aber ohne deren Schutzinstinkt. Noch nie in der Geschichte sei die Ressource der menschlichen Aufmerksamkeit derart monströs missbraucht worden, meint der israelische, vegan lebende Universalhistoriker. Wie man sich davor schützt? Das sei die „dringlichste Frage der Gegenwart“.

Salvini opfert keine Soldaten

Auf das europäische Einigungswerk blickt der Zukunftsforscher, der auf Einladung der Wirtschaftskammer nach Wien kam, mit Sorge. Der Einsturz des Hauses Europa sei eine „reale Möglichkeit“. Harari fürchtet, dass die tiefen Einrisse die EU lähmten und „handlungsunfähig“ machten. Das Projekt stehe auf dem Fundament liberaler Demokratien. Durch das Erstarken autoritärer Strömungen sei dieser Boden brüchig geworden.

„Da reichen ein, zwei Akteure, um das ganze Räderwerk zu zerstören.“ Bemerkenswert ist, dass Harari den wuchernden Nationalismus nicht als Wiedergeburt der alten Dämonen deutet: „Der alte Nationalismus war militant nach außen und bereit zum Blutzoll. Die italienischen Salvini-Nationalisten würden nicht einmal eine Handvoll Soldaten für ihre Parolen opfern. Diese wollen nur keine Immigranten.“ Harari zieht den Begriff des Tribalismus vor: „Hier geht es eher um Spaltung nach innen. Es gibt keine Verständigung mehr über die politische Gegnerschaft hinweg. Das wirkt zersetzend auf jede Demokratie.“ Einen gemäßigten Nationalismus hält Harari hingegen für keine Bedrohung, weil das Bekenntnis zur eigenen Nation „einigend nach innen“ wirke. Eine solche innere Kohäsion sei wichtig.

Europa habe, wenn es seine Kraft nicht mit dem Brexit und der Vergangenheit vergeude, „das Potenzial zu einer großen Zukunft“. Es gebe „weltweit keine Region mit einem derartigen Konzentrat an Talenten“.

Zwiespältig beurteilt Harari die Verfasstheit seiner Heimat, Israel. Der Wirtschaft und dem Militär gehe es blendend. Im Land selbst mache sich aber ein feindselig aufgeladener Überlegenheitsgestus gegenüber den Nachbarn breit. Diese innere Verhärtung bedrücke ihn: „Ich bin nicht besorgt um den Körper. Dieser ist robust. Besorgt bin ich um die Seele Israels.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2019)