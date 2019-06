Auch die Eliten haben gekränkte Seelen

Es gibt Menschen, die sind auf der ganzen Welt zu Hause, also nirgends. Sie sind bestens ausgebildet und global vernetzt, ihr Geschmack ist verfeinert. Unter ihresgleichen, bei Konferenzen, Festwochen oder in Flughafenlounges, sprechen sie Englisch, als wäre es ihre Muttersprache. Sie fühlen sich moralisch überlegen, zeigen sich erschüttert über blutige Konflikte und schlimmes Unrecht am anderen Ende der Welt. Aber ihren Nachbarn kennen sie kaum, schon deshalb, weil sie gerade wieder wegen eines noch besseren Jobangebots umgezogen sind. Für sie zählt nur, was jemand leistet, nicht, woher man kommt und welcher Kultur oder Religion man entstammt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft