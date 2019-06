Deepfake: Wir können unseren Augen nicht mehr trauen

Stellt euch das kurz vor: Ein Mann, mit vollständiger Kontrolle über die gestohlenen Daten von Milliarden Menschen – all ihre Geheimnisse, ihr Leben, ihre Zukunft.“ Ja, stellt euch das vor. Und dann diesen Mann, Mark Zuckerberg, selbst: Er sieht euch direkt in die Augen, wenn er die wahren, ruchlosen Motive hinter seinen sozialen Netzwerken enthüllt, treuherzig und auf naive Weise selbstbewusst, so wie es seine Art ist. Unten eingeblendet der Nachrichtenbalken von CBS News, es scheint also ein Ausschnitt aus einem offiziellen Interview zu sein. Ihr hört die Worte „aus seinem eigenen Mund“, womit unsere Sprache suggeriert, sie hätten ein Echtheitszertifikat. Aber der Facebook-Gründer hat sie nie gesagt. Ein selbstlernender Algorithmus hat sie ihm in den Mund gelegt, täuschend echt. Reingefallen? Dann seid ihr Opfer von „Deepfake“.

