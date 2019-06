Deutschland: Was Toleranz in Zeiten des Terrors taugt

Ein Mord ist nicht genug. Walter Lübcke wurde per Kopfschuss aus nächster Nähe getötet. Der Behördenleiter und CDU-Politiker in Kassel war seit Jahren Opfer von Hetze und in der rechtsextremen Szene verhasst, weil er sich für den Schutz von Flüchtlingen einsetzte. Seiner „Hinrichtung“ folgten nicht nur hämische Kommentare im Netz, sondern auch Morddrohungen per E-Mail an zwei weitere Politiker. Die „Phase bevorstehender Säuberungen“ sei nun eingeleitet, die „Genickschüsse“ sollen auch Familienangehörige und Freunde treffen. Das Ziel sei die endgültige „Auslöschung“ jüdischen und muslimischen Lebens. „Sieg Heil und Heil Hitler!“, lautet der Gruß zum Schluss.

