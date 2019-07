Ach wären wir doch Barbaren geblieben!

Im kleinen gallischen Dorf gab es keine Tempel und keine Schriftrollen, nur Holzhütten. Archäologen würden an seinem Standort außer ein paar Hinkelsteinen nichts finden. Aber seinen Bewohnern fehlte es an nichts, ihr Leben war fröhlicher und freier als das der römischen Soldaten in den umliegenden Lagern. Auch vom Glanze Roms ließ sich kein wackerer Gallier beeindrucken. Warum lachen wir über Asterix? Weil wir diesem Comic, der unser Narrativ von Zivilisation augenzwinkernd auf den Kopf stellt, keinen Glauben schenken. James C. Scott aber meint es bitterernst. Der amerikanische Politologe, einer der meistzitierten seines Fachs, hat ein Gelehrtenleben lang Zeugnis abgelegt für all jene, die sich den Zwängen des Staates entziehen. Mit „Die Mühlen der Zivilisation“ – vor zwei Jahren im Original, soeben auf Deutsch erschienen – liefert der 82-Jährige das Fundament seiner anarchistischen Weltdeutung nach: Wie alles begann. Nämlich ganz anders, als wir dachten.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft