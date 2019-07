Der Mond spielt eine große Rolle in Shakespeares „Sommernachtstraum“, aber ist es der Mond? „This old moon wanes!“, sagt Theseus, „she lingers my desires.“ In der Schlegel-Tieck-Übersetzung dagegen: „Er hält mein Sehnen hin.“ Später spricht Titania von „the moon, the governess of flood“, auf deutschen Bühnen aber von „der Fluten Oberherr“. Den Mondschein spielt schon im Shakespeare'schen Original ein Mann, und er sagt: „I, the man in the moon.“

