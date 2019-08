Medienphilosoph Frank Hartmann ist verstorben

Der 1959 in Bregenz geborene Medienphilosoph Frank Hartmann ist am 27. Juli nach schwerer Krankheit gestorben, wie die Uni Wien erst jetzt bekannt gegeben hat. Er studierte an dieser Hochschule, lehrte dort Publizistik, ebenso wie an der Akademie der Bildenden Künste, in Krems und in Salzburg. Vor zehn Jahren wechselte Hartmann als Professor für visuelle Kommunikation nach Weimar.

„Der forschende Blick, die analytische Genauigkeit, das holistische Denken, für das eine wissenschaftliche Disziplin allein kaum auszureichen scheint, zog sich durch Frank Hartmanns Lebenslauf“, heißt es im Nachruf der Universität Wien. Der Forscher verfasste zahlreiche Bücher; zuletzt erschien 2018 „Medienmoderne: Philosophie und Ästhetik“.

