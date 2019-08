Wer über Massentourismus klagt, droht zu heucheln

Es ist oft verräterisch, welche Worte wir wählen. Für Reisegäste haben wir gern militärisches Vokabular parat: einfallende Horden, Vormarsch, Invasion. Oder wir sehen sie als Naturkatastrophen über uns hereinbrechen, als Schwärme oder als Flut, die uns überschwemmt. Entsprechend kämpferisch sind mancherorts die Reaktionen. „Warum heißt es Touristensaison, wenn man sie nicht erschießen kann?“, fragt sich ein Sprayer in Lissabon. In Barcelona schlitzen ihnen Aktivisten die Reifen auf, Menschenketten versperren den Zugang zum Strand. Grassierende Gastfeindschaft wird auch fern der überfüllten Innenstädte mit Verständnis, ja wohlwollend rezipiert.



Das ist doch seltsam. Denn der Tourist ist in aller Regel ein friedliches, freundliches, fröhliches Wesen. Auch wenn sein Programm noch so primitiv ist: Schon indem er verreist, zeigt er Neugier und zumindest Spuren von Respekt vor fremden Kulturen. Dass die Europäer nicht mehr daran denken, sich zu bekämpfen, hat viel damit zu tun, dass sie sich auf Reisen kennengelernt haben, dass sie weltoffen geworden sind.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft