Wie Politiker baden gehen, verrät uns alles über ihr Land

Manche mögen's derb, zumal die Italiener. Matteo Salvini inszeniert seinen Urlaub in Milano Marittima als populäres Spettacolo. Die Macht ist im Sommer auf Sand gebaut. Der prominenteste Politiker hält Hof wie ein Hausmeister, mit nacktem Oberkörper und Bierbauch-Ansatz. In Badehose und Flip-Flops sprengt der rechte Volkstribun von der Spiaggia aus seine Regierung in die Luft. Dazwischen trinkt er Mojito an der Bar des Papeete Beach, umringt von Go-go-Tänzerinnen im Bikini, fährt Gokart und nimmt die obligate Selfie-Parade ab, sogar im Wasser.

