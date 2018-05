"May the 4th": Wie gut kennen Sie Star Wars?

Star Wars Sind Sie im Star-Wars-Universum zu Hause?



Am 24. Mai kommt der Han-Solo-Film in die Kinos. Wer spielt im Spin-off die Hauptrolle?

Wie heißt das wohl bekannteste Zitat aus Star Wars?

Ebenfalls im ersten Film entledigt sich Han Solo des Kopfgeldjägers Greedo. Welche Worte wählt Solo in der Mos Eisley Cantina?

Noch ein Zitat - meist von Han Solo - ist in den Star Wars Filmen sehr oft zu hören.

Wie drückt Han Solo die Schnelligkeit seines "rasenden Falken" korrekterweise aus?

Im ersten von mehreren geplanten Spin-offs "Rogue One" war erstmals dieser Droide zu sehen ...

Droiden sind fixer Bestandteile im Star-Wars-Universum. Welcher Droide hatte nur einen kurzen Auftritt?

Was sagt Darth Vader zu Luke Skywalker in "Das Imperium schlägt zurück?

Apropos Episode V, was verspricht Meister Yoda dem jungen Skywalker?

In "Das Imperium schlägt zurück" suchen Han Solo, Prinzessin Leia, Chewbacca und Co. Unterschlupf bei Lando Calrissian. Wie begrüßt er Solo in der Stadt in den Wolken?

Aus welcher Episode stammt dieses Zitat: "Gut, das wäre der erste Fang des Tages."

In der Episode V wird Luke von einem Monster attackiert und in eine Höhle verschleppt. Wie heißt es?

Und noch eine "Monster"-Frage. In der Wüste des Planeten Tatooine sollen die Rebellen Sarlacc geopfert werden. Sie erwartet ein qualvoller Tod. Wie lange würden sie sich im Verdauungstrakt von Sarlaac befinden?

"The Last Jedi" ist der letzte Film, in dem Carrie Fisher mitspielte. Wie waren ihre ersten Worte, die sie als Leia an Luke richtete?

Wo genau wurde die Prinzessin gefangen gehalten?

Darth Vader ist wohl die ikonenhafteste Figur bei Star Wars. Welcher Schauspieler war zu sehen, als Luke in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" Vaders Maske entfernte?

Darth Vader hatte also verschiedene Darsteller, aber nur eine Stimme:

Der erste Teil der Prequel-Trilogie, Episode I, gilt als der unbeliebteste. Welche Figur konnten die Fans gar nicht ausstehen?

Welcher X-Wing Pilot flog in Episode IV, V und VI in jeder großen Schlacht mit?