Jürgen Vogel: „Ich bin Ötzi! Nur ohne Haare“

Ein Schuss von hinten, aus vielleicht 40 Metern, in die linke Schulter. Die Pfeilspitze durchbohrt eine Arterie, das Blut fließt: Woran Ötzi vor rund 5300 Jahren in einer eisigen Felsmulde am Südtiroler Tisenjoch starb, ist mittlerweile gut erforscht. Auch über die Umstände seiner Ermordung und den Nahkampf davor gibt es – dank ausführlicher Untersuchungen seines Körpers und seiner Habseligkeiten – zuverlässige Erkenntnisse. Über die Lebensweise des Ötzi ist schon weniger bekannt, und was ihn antrieb, was er an jenem Tag überhaupt am Tisenjoch zu suchen hatte, lässt viel Raum für Spekulationen. Der deutsche Regisseur Felix Randau präsentiert seine Version der letzten Tage Ötzis auf besonders eindrucksvolle Weise: Als archaisches Rachedrama. Ötzi ist hier ein Stammesanführer und Jäger, der alles verliert, als brutale Angreifer seine Familie ermorden, seine Siedlung anzünden und einen kultisch verehrten Gegenstand stehlen. Einzig ein Neugeborenes hat die Attacke überlebt, mit ihm im Gepäck zieht Ötzi – der hier Kelab heißt – über verschneite Gebirgskämme und durch unwirtliche Schluchten, um Vergeltung zu üben. Gespielt wird er von Jürgen Vogel, der mit der Gletschermumie zwar nicht genetisch, wohl aber emotional verbunden ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2017)