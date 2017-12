Quentin Tarantino an nächstem "Star Trek"-Film interessiert

Für Kultregisseur Quentin Tarantino könnten sich bald ganz neue Welten öffnen: Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, hat der US-Amerikaner Interesse am "Star Trek"-Franchise geäußert. Demnach hat Tarantino seine Ideen für einen neuen "Star Trek"-Film mit Kollege J.J. Abrams geteilt.

2009 hatte sich Regie-Aufsteiger J. J. Abrams an eine Wiederbelebung des Sternenmythos gewagt: Er setzte auf ein frisches, junges Ensemble, bombastische Effekte und halsbrecherisches Erzähltempo. Wunschvorstellungen altgedienter Trekkies waren von Anfang an sekundär: Die intellektuellen, wissenschaftlichen und philosophischen (sprich: nerdigen) Aspekte des Stoffs wurden plattgerollt von lustvoller Sci-Fi-Action im Geist von "Star Wars".

Bei "Star Trek" (2009), "Star Trek: Into Darkness" (2013) und "Star Trek: Beyond" (2016) war Abrams Produzent, bei den ersten beiden führte er zusätzlich auch Regie. Sein Nachfolger Justin Lin („Fast and the Furious“ 3–6) folgt brav der vorgegebenen Linie, war aber nicht übermäßig erfolgreich. Die "Presse" in ihrer Kritik: Man wünscht sich, die Macher der Reihe würden sich den Sinnspruch von Captain Kirk zu Herzen nehmen: „Wir müssen uns verändern können“.

Das könnte mit Tarantino jedenfalls gelingen. Berichten zufolge haben er und Abrams nun bereits ein Team von Drehbuchautoren zusammengestellt, um für Paramount am nächsten Kapitel zu arbeiten. Tarantino ("Pulp Fiction") wolle außerdem die Regie übernehmen. Vom Filmstudio selbst gab es dazu vorerst keinen Kommentar.

